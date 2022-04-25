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15 kişilik minibüse 56 göçmeni bindiren organizatörlere hapis ve para cezası

İHA

15 kişilik minibüse 56 göçmeni bindiren organizatörlere hapis ve para cezası

Van’da 15 kişilik minibüse 56 düzensiz göçmeni bindiren 2 organizatöre hapis ve para cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin iki cumhuriyet savcısını görevlendirirken, davaların açıldığı mahkemelerce 2021 ve 2022 yıllarında sanıklara (organizatör) yüksek oranlarda hapis ve para cezaları verildi. Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 7 Mart 2021 tarihinde şüpheliler R.K. ve E.Z.’nin sevk ve idaresinde olan 65 NN 190 plakalı araç ile İran’dan Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 56 düzensiz göçmenin planlı bir şekilde araca alındığı, şüphelilerin atılı suçu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları talebiyle Van 4. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı. Yapılan yargılama sonucunda sanıklar R.K.’ya toplamda 15 yıl hapis ve 150 bin TL, E.Z.’ye ise toplamda 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası verildi.

Düzensiz göçmenlerin geçiş trafiği
Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlerin (sanıklar) mağdurları yurda nasıl getirdiklerine ilişkin savunma ve ifade özetleri ise şöyle:
“Mağdur göçmenlerin Afganistan’dan çıkarken, orada bulunan kaçakçılara genel itibari ile dolar cinsinden ödeme yaptıkları, daha sonra bu göçmenlerin asıl hedefleri olan Türkiye ve Avrupa’ya geçiş yapana kadar herhangi bir kaçakçıya ödeme yapmadıkları, Afganistanlı kaçakçılar tarafından teslim alınan mağdur göçmenlerin oradan İranlı kaçakçılara teslim edildikleri, İran üzerinden bazen yaya bazen de araçlarla Türkiye sınırına getirildikleri, Türkiye sınırına getirilen Afganistan uyruklu göçmenlerin burada bulunan Türk kaçakçılara teslim edildiği ve Türk kaçakçılar tarafından teslim alınan Afganistan uyruklu göçmenlerin kaçak yollarla yaya olarak parça parça ülkeye sokuldukları, burada sınıra yakın yerlerde arazide ya da köylerde barındırıldıkları, daha sonra araçlarla başka şehirlere götürüldükleri ya da yine başka şehirlere götürülmek üzere Van merkeze getirilerek ‘şok evler’ adı verilen evlerde bir süre barındırıldıkları, daha sonra kara veya Van Gölü üzerinden deniz yolu ile Tatvan’a ve oradan da diğer şehirlere götürüldükleri anlaşılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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