Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Van’ın Edremit ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Yeni TOKİ Orsay Evleri önündeki direkte mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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