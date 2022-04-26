Başkan Berge: “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van halkından bayram alışverişini zorlu süreçlerden geçen yerel esnaftan yapmasını istedi.

“Gün Van ekonomisine önemli katkılar sunan Van yerel esnafına destek günüdür” diyen VANESOB Başkanı Berge, “Özellikle koronavirüs sürecinin tüm zorluklarına rağmen milletimize hizmet etmekten geri durmayan bir esnaf ve sanatkarımız var. Tüm sektörlerde hizmet veren esnaf ve sanatkarımız sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Milletimizden esnafımızın yanında olmasını istiyoruz. Bizler toplumsal değerlere önem veren ve her daim Van halkımızın yanında olan esnaf ve sanatkarlarız. Bayram alışverişimizi taziyemizde ve düğünümüzde yanımızda olan, zor günlerin dostu esnafımızdan yapılması çağrısında bulunuyorum. Bereketiyle gelen Ramazan ayında olduğu gibi, milletimizin bayram alışverişinde de yerel esnafımızı tercih etmelerini istiyoruz. Ramazan Bayramı’nın Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını kutluyorum” dedi.

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