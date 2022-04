Edremit BİLSEM’in ortak olduğu "Codingwith Scratch" eTwinning projesiyle çocuklar kodlama öğreniyor

Van’ın Edremit Bilim Sanat Merkezinin (BİLSEM) ortak olduğu "Codingwith Scratch" eTwinning projesi, farklı ülkelerden toplam 15 okuldan yüzü aşkın öğrenciyle uygulamaya koyuldu.

Edremit Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni Emrah Tosun, robotik kodlama ve yapay zekâ gibi konuların gündemimizden düşmediği belirterek, “Teknoloji kullanımının vazgeçilemez olduğu günümüzde bilişim teknolojileri kullanımı 7’den 77’ye herkesi ilgilendiriyor. Biz de buradan yola çıkarak teknolojiyi tüketmek yerine üretmeye dikkat çekmek, kodlamayı ve çok uluslu iletişimi hayata geçirmek için ‘Codingwith Scratch’ eTwinning projesiyle yola çıktık. Projemizde Türkiye başta olmak üzere Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Portekiz'den toplam 15 farklı okuldan yüzü aşkın öğrenciyle bu projemizi uygulamaya koyduk.

Projeye Agrupamento de EscolasD.Sancho II, Alij (AntnioMansilha Vila Real/Portekiz), Şehit Harun Turhan Ortaokulu (Aynur Yılmaz Ankara/ Türkiye), Erdem Bayazıt Ortaokulu (Ayşenur Biçer Konya/ Türkiye), Scoala Gimnaziala, Constantin Brancoveanu (ClaudiaLu Slatina/ Romanya), Edremit Bilim ve Sanat Merkezi (Emrah Tosun Van/ Türkiye), Çankırı Yunus Emre Ortaokulu (İlknur Araç (Kurucu) Çankırı/ Türkiye), Payas Yunus Emre Ortaokulu (Leyla Durakcı (Kurucu) Hatay/ Türkiye), Scoala Gimnaziala DiaconuCoresi (Mariana MihaelaLazrBrasov/ Romanya), Mehmet Gölhan Ortaokulu (Pınar Kazancı Sakarya/ Türkiye), 18o Primary School of Kalamaria (SofiaTheodoridou KalamariaThessaloniki/ Yunanistan), O MilivojPetkovi Feko, (SvetlanaIli Platievo/ Sırbistan), Karahamza Şehit Ahmet Karadağ Ortaokulu (Volkan Koçluğ Ordu/ Türkiye), Çifteler Atatürk Ortaokulu (Özlem Halime Uysal Eskişehir/ Türkiye), Şehit Yunus Baykal Ortaokulu (Ümmüye Bartan Eskişehir/ Türkiye), Mustafa Kemal Ortaokulu (Şerife Bıyıklı Eskişehir/Türkiye) okullarından öğretmenlerin rehberliğinde katılan öğrenciler bu proje ile kodlama dünyasına adım attılar. Scratch ile kodlama öğrenen çocukların problem çözme, algoritma oluşturma, sebep sonuç ilişkisi kurma ve tasarım gibi alanlarda yeterlilikleri gelişiyor. Projeye katılan öğrenciler blok kodlama aracı olan Scratch ile kendi etkileşimli hikâyelerini, oyunlarını, animasyonlarını yaptılar. Bununla birlikte matematik, dil ve sosyal becerilerini de geliştirdiler. Projede öğrenciler Scratch ara yüzünü ve kullanımını, kod bloklarıyla algoritma oluşturmayı çeşitli etkinliklerle öğrendiler. Kendileri gibi kodlamaya merak duyanlar için hazırladıkları oyunların anlatıldığı hatta kare kodlar ile oynanabildiği bir online kitap oluşturdular. Hep beraber ortak bir platformda bir oyun kodladılar. Öğrenciler bu projeyle Scratch ile kod yazmanın yanında, çeşitli web 2.0 araçlarını öğrenme ve kullanma imkânına da sahip oldular. Projenin her aşamasında eğlenerek öğrenen ve üreten bu ekip, okullarında kodlamaya dikkat çekmeyi başardılar. Codingwith Scratch eTwinning projesi her ay yapılan dersler ve öğrencilerin ürettikleri etkinliklerle 5 aylık çalışması başarıyla tamamlandı. Çalışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri düzenlendi” dedi.

