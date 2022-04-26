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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 70 bin TL’lik hırsızlık

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.

Van’da 70 bin TL’lik hırsızlık

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalınması olayı ile ilgili Asayiş
Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan 1 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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