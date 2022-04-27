Van Gençlik ve Spor Müdürü Sakarya’ya atandı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sakarya’ya atandı.

Yıllardır Van’da hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sakarya’ya atandı. Atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan İnanç, “8 yıldır Van’da gerek spor alanında gerek gençlik merkezlerinde gerekse yurtlarda kalan gençlere yönelik elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya gayret ettik. Bu üç alanda da tesis altyapımızı güçlendirmek için birçok yatırımın Van’a kazandırılmasına vesile olduk. İlimize ve ilimiz gençliğine bütün emeklerimiz helal olsun. Bundan sonra aynı performans ve aynı enerjiyle inşallah Sakarya ilimizin sporuna, gençliğine ve yurtlarında kalan kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Beklediğimiz bir karardı. Bakanımıza, Sakarya gibi stratejik ve önemli bir kente şahsımı layık gördüğü için en derin şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim yolumuzu açık, yükümüzü hafif eylesin. Ben bu manada Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Arif Özsoy kardeşimize de başarılar diliyorum” dedi.

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