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Tuşba Belediyesinden 2 bin 400 öğrenciye TYT deneme sınavı

İHA

Tuşba Belediyesinden 2 bin 400 öğrenciye TYT deneme sınavı

– Van’ın Tuşba Belediyesinin ilçe genelinde düzenlediği Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavına katılan 2 bin 400 öğrenci, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.
Eğitime verdiği destek ile bilinen Tuşba Belediyesi, ‘Tuşba Akademik Başarının Artırılması’ projesi bünyesinde ilçe genelinde 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) başarılarını artırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT ) deneme sınavı gerçekleştirdi. İlçe genelindeki 23 resmi ve özel ortaöğretim kurumunda eğitim gören 2 bin 400 öğrencinin katıldığı sınavda 300 öğretmen görev aldı. TYT öncesi prova niteliğinde olan sınavda ter döken üniversite adayları bu sayede kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.

“Gençlere her zaman destek olduk”
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan ve bugün saat 09.30’da başlayan sınav 145 dakika sürdü. Hazırlanan soru kitapçıkları dağıtılan 2 bin 400 üniversite adayı, en yüksek puanı alabilmek için ter döktü. Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman destek olduklarını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak açtıkları YKS kursuna yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını ifade etti. Kursa katılan öğrencilere ayrıca ücretsiz olarak ‘deneme sınav’, ‘yaprak test’ ve 11 kitaptan oluşan ‘kitap setini’ verdiklerini dile getiren Başkan Akman, imkanları dahilinde eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Eğitim çıtasını yükseltmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”
Öğrencilerin sınav stresini azaltarak başarılı olmaları için böyle bir sınav yaptıklarını belirten Başkan Akman, bu sınavın öğrenciler için bir anlamda prova olduğunu kaydetti. Öğrencilerin, soru çözme alışkanlıklarını da artırmış olduklarını vurgulayan Başkan Akman, “Bu sınav sonucunda öğrencilerimizin eksik oldukları konular ortaya çıkmış olacak ve buna dönük planlamalarını yapacakları için son derece faydalı olacağını düşünüyoruz. Tuşba’da eğitim çıtasının yükseltilmesi konusunda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi imkanlarımız dahilinde yapmaya hazırız” dedi.

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