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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da bayramın ‘tatlı telaşı’ başladı

İHA

Van’da bayramın ‘tatlı telaşı’ başladı

Van’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tatlıcılarda ve pastanelerde yoğun bir "tatlı telaşı" başladı.
Müşterilerinin damak tadına göre en iyi tatlıyı yapıp, tezgâhlarını süsleyen pastaneler, tatlı çeşitleriyle göz dolduruyor. Van’ın en işlek caddelerinde bulunan pastaneler ise iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazısını asarak müşteri çekiyor. Bayram için tüm hazırlıklarını tamamlayan tatlı imalatçıları yoğun bir mesaiye giriyor. İmalathanelerde çalışan ustalar ise vatandaştan gelen sipariş üzerine en iyi tatlıyı çıkarmak için canla başla çalışıyor. Tatlı işletmeleri, vatandaşın bu bayramda da kaliteli hizmet alabilmeleri için siparişlerini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulundu.

“Üretim kapasitemizi doldurmuş vaziyetteyiz”
Yaklaşık 30 yıldır pastane işleten Murat Özgüner, pandemi dolayısıyla kapasitelerinin yaklaşık yüzde 10’u ile çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Pandeminin etkisinin azalması ve kısıtlamasız bir bayram geçirileceğinden tam kapasiteyle çalışmaya başladıklarını ifade eden işletme sahibi Özgüner, “Ramazan süresince normal günlere göre yüzde 200 civarında bir artış yaşadık. Kısıtlamanın olmadığı ilk bayram heyecanıyla sipariş yoğunluğumuz artmaktadır. Şu an üretim kapasitemizi doldurmuş vaziyetteyiz ve siparişlerimiz tamamdır. Genellikle satışlarımız tepsi tatlı şeklinde olur. Vatandaş Ramazan ayı boyunca güllaç tatlımıza rağbet etti. Bayram tatlısı için ise genellikle fıstıklı ve cevizli baklava siparişi aldık” dedi.
Kaliteli bir tatlı siparişi için vatandaşın son günü beklememesi gerektiği tavsiyesinde bulunan Özgüner, bazı müşterilerinin bir ay öncesinden sipariş verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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