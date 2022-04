Başkan Say’dan Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan İsmail Say, “Mübarek Ramazanı Şerif'in sonuna yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'anı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü, her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir. Bu duygu ve düşüncelerle; Edremitli ve Vanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

