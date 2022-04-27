Başkan İlhan’dan Kadir Gecesi mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Özay İlhan, mesajında, inananlara bağışlanma fırsatı sunan mübarek gecelerde, ibadetlerde, ahlaki yaşantıda, istikrar ve istikametin önemli olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, her günün Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşanmaya gayret edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlhan, Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getirerek, “Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeli, kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan bugünlerde, ülkemiz için, milletimiz için, çocuklarımız için, daha yaşanılır bir dünya için, Siyonizm, kapitalizm zulmü altında olan mazlum dünya halklarının kurtuluşu için bin aydan hayırlı bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor. Ümmetin birliğine ve dirliğine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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