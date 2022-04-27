Vali Bilmez’in eşi, özel öğrencilerle bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çeşitli spor branşlarında dereceye giren Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek hediyeler veren Meral Bilmez, öğrencilerin başarılarının devamını diledi. Meral Bilmez'in bir diğer özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencileri de ziyaret etmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Rıdvan Yüzgeç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sinan Ağlar eşlik etti.

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