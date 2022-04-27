Van'da Kadir Gecesi'nde 455 yıllık tarihi cami doldu taştı

Kur'anı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde Kadir Gecesi ihya edildi. Van'da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van'ın birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Van kent merkezinde tarihi camiler başta olmak üzere, Ulu Camii, Yeni Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camilerine akın edenler geceyi ibadetlerle geçiriyor.

455 yıllık Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde de hatimle kılınan teravih namazında İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için eller semaya kaldırılarak dualar edildi. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede, sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek. Ayrıca tarihi camide kılınan teravi namazı sonrası sakalı şerif de sergileniyor.

Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, Kadir Gecesi’nin Kur’anı Kerim’de bir aydan daha hayırlı olduğu bir gece olarak kabul edildiğini anımsattı. Ramazan ayı boyunca tarihi camide bir yoğunluğun olduğunu ancak Kadir Gecesi dolayısıyla bu yoğunluğun arttığını ifade eden Koyuncu, “Hüsrev Paşa Camisi takva üzerine kurulan bir camidir. Bu yüzden halkımız burayı tercih ediyor. Camimizde teravihler ise hatimle kılınıyor” dedi.

Tarihi camide manevi bir atmosfer soluduklarını ifade eden cemaat ise tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

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