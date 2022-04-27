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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama

İHA

Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasten adam öldürme olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın faali olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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