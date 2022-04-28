Van’da ‘torbacı’ operasyonu

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Van’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2127 Nisan 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 24,46 gram kokain, 18,53 gram metamfetamin, 9,93 gram esrar, 1,7 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 12 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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