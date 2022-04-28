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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı

İHA

Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı

Vanspor Futbol Kulübüne gönül vermiş Gölkentli Taraftarlar Grubundan oluşan takım ile Vanlı gazeteciler arasında dostluk maçı oynandı.
Gazetecilerden oluşan Basınspor, kalede Ahmet Bayram, Fatih Sevinç, Uğur Tunçdemir, Özkan Altınkaynak, Yunus Aykaç, İshak Kara, Rıdvan Can, Erhan Uğurlu, Orhan Sağlam, Necat Hazar ve Sinan Dede ile sahaya çıktı. Gölkentli Taraftar Grubu Takımı ise Emrullah Behçet, Doğan Akdağ, Ferhat Kılıç, Hamit Kutpinar, Ferhat Karabulut, Oktay Altıntaş, Nevzat Aslan, Ercan Ataç, Muhsun Polat, Azat Ari ve Ahmet Kaya ile sahaya çıktı. Maça hızlı başlayan Gölkentli Taraftarlar Grubu Takımı, ilk dakikalarda takım kaptanı Nevzat Aslan'ın golleriyle 20 öne geçti. Kalesinde daha ilk dakikalarda peş peşe gördüğü gollerin ardından toparlanan Basınspor ise Fatih Sevinç'in asisti ile Özkan Altınkaynak ve Uğur Tunçdemir'le bulduğu gollerle maça denge getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Gölkentli ekibi Nevzat Aslan ile ceza sahası dışından serbest vuruşta bulduğu golle skoru 32 yaptı.
İkinci yarıda iki takım da kontrollü başladı. Gölkentli taraftarlar Ahmet Karatay ile durumu 42 yaparken, Basınspor Necat Hazar ile penaltıdan bulduğu golle skoru 43'e getirdi. Bu golün ardından ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Uğurlu topu boş kaleye bıraktı ve bu golle skora denge geldi. 44 devam eden maçın sonlarına doğru ataklarını sıkılaştıran taraftarlar Emrullah ve Ahmet Karatay'ın golleriyle maçı 64 kazanmayı başardı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gölkentli Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, basın mensupları ile dostluk maçı yaptıklarını belirterek, “Oldukça güzel geçti. İki takımda centilmence güzel bir futbol ortaya koydu, önemli olan dostluktu ve maç dostça bitti. Bu maçı organize eden Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can başta olmak üzere emeği geçen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise öncelikle Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can'a böylesi güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ederek, Vanspor'a gönül vermiş taraftar grubu olan Gölkentli taraftara centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dostluk maçı sonrası tatlı ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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