Van'da çuvallar içinde 200 kilo toz esrar ele geçirildi

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Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalındaki arazi aramataramalarında, çuvallar içinde 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında ortak operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı arazi aramataramaları sırasında çuvallar içinde araziye gizlenen 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-04-28 12:38:04



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