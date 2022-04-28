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Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van’dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içerisinde olacağız”

İHA

Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van’dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içerisinde olacağız”

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü öncülüğünde Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen ‘1. Badem Çiçeği Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.
Gevaş’ta yer alan ve inanç turizmin önemli yerlerinden biri olan Akdamar Adası tarihi günlerinden birini daha yaşadı. İlkbahar mevsimi ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açtığı nisan ayını fırsata dönüştürmek isteyen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, paydaşları Van Büyükşehir Belediyesi ve Gevaş Belediyesi ile birlikte Akdamar Adası’nda 1. Badem Çiçeği Festivalini düzenledi. İlk olarak Gevaş merkezindeki saat kulesi önünde toplanan katılımcılar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra otobüslerle Akdamar İskelesi’ne taşınan vatandaşlar, buradan da teknelerle adaya götürüldü. Akdamar Kilisesi önünde düzenlenenin festival, protokol konuşmalarının yapılması, halk oyunları gösterisi ve türkülerin seslendirilmesi ile devam etti. Festival ile ilgili düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların tanıtılması ile devam eden program, protokolün halay çekilmesi ile sona erdi.
Festival sonrasında bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilkini düzenledikleri Badem Çiçeği Festivali’nin bundan sonra her yıl geleneksel hale getirileceğini belirterek, “İnşallah bundan sonra bunu geleneksel hale getirip çiçek açtığı dönemlerde biz Akdamar Adası’nda olacağız. Burada halaylar çekmek, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirmek ve doğamıza sahip çıkmak için el ele vereceğimiz bir festivalimiz daha oldu. İnşallah sürekli hale getireceğiz. Bahar Van’da daha güzel. Bu anlamda komşu illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından insanları Van’a davet ediyoruz. Çiçek sezonunda herkesi Van’a bekliyoruz. Doğamızı kirletmeme adına hepimizin duyarlı olması lazım. Hem tarihi kültürümüze sahip çıkmamız hem Van Denizi’nin masmavi kalması, buradaki çiçeklerin de hep açması için çaba göstermemiz ve aynı zamanda bu bölgede yaşayan çocuklarımızın da hayallerini bu çiçekler gibi açması ve o açan hayallerin meyveye dönüşmesinin gerçekleşmesi için hep birlikte el ele vereceğiz. Van’dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içinde, gayret içinde olacağız. Sevginin her şeyi yenebilecek güçte olduğuna, dünyadaki bütün silahlardan daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Onun için biz inadına sevgi, inadına kardeşlik, inadına birlik diyoruz” dedi.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise Gevaş’ta ilkini düzenledikleri festivali devamlı hale getireceklerini vurgulayarak, “İnsanlarımızın adamıza gelip, yöremizdeki güzellikleri yakinen takip etmesini sağlayacağız. Muazzam bir ilgi, muazzam bir kalabalık var. Mevsim şartlarının yağmurlu olmasından dolayı maalesef istediğimiz gibi bir ortamı oluşturamadık. Ama inşallah gelecek sene daha yoğun ve daha güzel bir katılımla daha çeşitli programlar düzenlemeyi düşünüyoruz. İnsanlarımızın bölgede türkülerle, şarkılarla, halaylarla yaşamlarını idame etmelerini sağlayabilmek, belediyemizin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın görevidir. Bu bölgeler artık eskisi gibi kötü şeylerle değil daha güzel şeylerle anılmalı. Badem çiçeklerinin güzelliği gibi güzelliklerle anılmalı. Biz bu minvalde elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. İnşallah daha da güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.
Festivale İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Fatih Çelikel, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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