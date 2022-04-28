Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali

DHA

Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali


Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'ndeki, badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası'nda badem çiçeği festivali düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi´nin destekleriyle her mevsim farklı güzelliğe bürünen Akdamar Adası´nda `Badem Çiçeği Festivali düzenlendi. Festivale, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van TSO Başkanı Necdet Takva, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
HALAY ÇEKİLDİ, ŞİİRLER OKUNDU
Festival, Gevaş ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Gelen ziyaretçiler 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı. Akdamar Kilisesi önünde düzenlenen etkinlikler kapsamında folklor ekibi gösteri yaptı. Bu sırada fotoğraf çekimi için adaya gelen gelin ve damat ile birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri halay çekti. Şiirlerin okunduğu festivalde yerel sanatçılar da Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.
`ANADOLU İSLAM MEDENİYETİNİN EN BÜYÜK SEMBOLÜDÜR´
Festivalde konuşan Vali Bilmez, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, bundan sonra her yıl düzenli olarak Badem Çiçeği Festivalini badem çiçeklerinin açıldığı sezonda yapacaklarını söyledi. Vali Bilmez, "Buradaki temel amacımız, bir taraftan kentimizi onlarca medeniyete ait bağrında halen dimdik ayakta tuttuğu eski eserleri dünyaya tanıtmak, bir taraftan da doğal güzelliklerimizi, zenginliklerimizi muhafaza edip, bölge insanımızın yaşamını kültürünü folklorunu, müziğini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu Türk kültürümüzü, ülke kültürümüzün bir parçası olan Van kültürü de inşallah buradan hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacağız. Akdamar Kilisesi Anadolu da İslam medeniyetinin en egemen olduğu dönemde yapıldı. Bu da Anadolu İslam medeniyetinin en büyük sembolüdür" dedi.
Kente problemlerin değil, huzur ve halayların yakıştığını belirten Vali Bilmez, "İnşallah güvenlik güçlerimizin bölgede sağladığı asayiş sonrası hem turizmde hem hayvancılıkta hem sanayimizde ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. İnşallah devamı da gelecek. Şehrin huzuruna, güvenliğine asayişine, kardeşliğine, barışına da yöre halkının da dört elle sarılacağına inanıyorum" diye konuştu.
Adaya gelen konuklar, karlı Artos Dağı, Van Gölü'nün turkuaz mavisi ve açan badem ağaçları ile birlikte seyrine doyumsuz manzara karşısında bol bol fotoğraf çektirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu da "Bu yıl festivalimizin ilkini gerçekleştirdik. Her yıl yaparak bunu sürekli hale getireceğiz. Etkinliklerle kentin turizmine önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-GülayKUYUCU
2022-04-28 15:33:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi ...
Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van’dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içerisinde olacağız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. ...
Van’da Bakan Soylu'nun güvenlik korucularına müjdesi sevinçle karşılandı Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman; “Güvenlik korucuları Hamidiye Alayları’ndan bu yana ilk kez böylesi bir sistemle karşılaştı”
YEREL HABERLER Van’da Bakan Soylu'nun güvenlik korucularına müjdesi ...
Yamaç paraşütü tutkunları Van’da buluşuyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü tutkunları Van’da buluşuyor
Çatak'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı
YEREL HABERLER Çatak'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı
Özalp’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ yapıldı
YEREL HABERLER Özalp’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ ...
Van'da çuvallar içinde 200 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da çuvallar içinde 200 kilo toz esrar ele ...
'1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER '1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kortej ...
Başkale’de 200 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 200 kilo esrar ele geçirildi
Van Gölü’nün inci kefalleri göç hazırlığında Akarsuların sıcaklığı göç için uygun dereceye ulaştı
YEREL HABERLER Van Gölü’nün inci kefalleri göç ...
Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı
YEREL HABERLER Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van’da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi
Başkale'de Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Başkale'de Kadir Gecesi idrak edildi
Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama
Van'da Kadir Gecesi'nde 455 yıllık tarihi cami doldu taştı
YEREL HABERLER Van'da Kadir Gecesi'nde 455 yıllık tarihi cami doldu ...
Van’da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele ...
Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı yoluna kayıpsız devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı yoluna ...
İpekyolu’ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
YEREL HABERLER İpekyolu’ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
Van’da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
YEREL HABERLER Van’da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
Vali Bilmez’in eşi, özel öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşi, özel öğrencilerle bir araya geldi
Başkan İlhan’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Say’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan Kadir Gecesi mesajı
Van’da ‘kütüphane ve edebiyat sokağı’ açılışı
YEREL HABERLER Van’da ‘kütüphane ve edebiyat sokağı’ açılışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.