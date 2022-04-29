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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi 70 mevsimlik işçi alacak

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 70 mevsimlik işçi alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı meslek gruplarından 70 mevsimlik işçi alacak.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdama katkı sağlamak ve yaz aylarında artan iş yükünü hafifletmek amacıyla BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 70 mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) alınacağını duyurdu. Açıklamada, “Van merkez ve ilçe şantiyelerinde, üst yapı, bakım onarım, asfalt ve yol çalışmalarında çalıştırılmak üzere mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere 21 genel beden işçisi, 13 kamyon şoförü, 5 tır şoförü, 5 aşçı, 2 loder operatörü, 5 silindir operatörü, 2 finişer operatörü, 2 dozer operatörü, 3 otobüs şoförü ve 2 freze (asfalt kazıma) şoförü olmak üzere toplamda 60 mevsimlik işçi alınacak. Ayrıca belediye binası ve bağlı tesislerin özel güvenlik hizmetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle 7 erkek özel güvenlik görevlisi, 3 kadın özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 güvenlik görevlisi (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere istihdam edilecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlar şeffaflık ve liyakat esaslı olarak kura usulü ile gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Nisan 2022 03 Mayıs 2022 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak olan alımlarda, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmezken, internetten alınacak başvurular için son tarih 03 Mayıs 2022 Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi. Başvuru kriterlerine uygun olduğu belirlenen adaylar için 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00’da Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak olan kuraya pandemi nedeniyle katılımcı alınmayacak. Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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