Başkan Vekili Aydın başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan Avrupa Gençler Boks Şampiyonasında 54 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Vanlı Ahmet Pekel ile antrenörü Ayhan Öz’ü makamında kabul etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks Sporcusu Ahmet Pekel, ulusal ve uluslararası birçok kategoride milli formayla büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Pekel’i makamında kabul eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, İpekyolu ilçemiz adına mutluluk duyduklarını belirterek, 2022 Avrupa Gençler Boks Şampiyonasına katılarak şampiyonluğu hedefleyen milli boksörü ödüllendirdi. Aydın, sporcunun başarısında büyük emekleri olan Boks Antrenörü Ayhan Öz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Sancar’ı da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Antrenör Öz ise her zaman ve her koşulda desteklerini esirgemeyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerini arz etti.

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