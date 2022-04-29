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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van OSB’de 20 milyon Euro’luk yatırımın temeli atıldı

İHA

Van OSB’de 20 milyon Euro’luk yatırımın temeli atıldı

Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), İranlı Aroon Altyapı Boru ve Enerji Üretim A.Ş. firması tarafından yapılacak olan 20 milyon Euro'luk demir çelik boru fabrikasının temeli atıldı.
Van OSB'de Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleşen toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kurdele kesiminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 58 dönümlük bir alanın fabrika için tahsis edildiğini ifade ederek, “Dışı demir, içi taş karışımı olan son teknolojik boru üretimi yapılacak. Ekim ayına kadar ilk etabı üretime geçecek. Tam kapasite çalıştığında yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunacak bu tesisimizin ilerde daha da büyüme kapasitesi var. Altıncı etap tahsis işlemleri ve alt yapı işlemleri bittiğinde ilave bir arsa talepleri de var. Onlarda karşılanacak. Ayrıca bu firmamızın dışında 4 firmamız da daha önce temelini attılar. Üçü 23 ay içerisinde biri de sonbahara doğru üretime geçecek. Bu 5 firmamızın toplam istihdam kapasitesi yaklaşık 5 bin civarında olacak. Ayrıca İzmir’den tekstil alanında 11 firmamızın şuanda OSB’de kimi temel attı, kimi proje aşamasında. Onlarda bu yılsonuna kadar tamamlanıp devreye girecek. Onların da bitimiyle birlikte 8 bin kişinin de orada istihdam sağlanmış olur. Bu sene temeli atılan ve inşaatı devam eden fabrikalarımızın bitimi ile birlikte 15 20 bin civarında OSB’de ilave bir istihdam imkanı sağlanmış olur. Ben bu yatırımlarımızın kentimizde gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İranlı firmanın Van’a gelmesi için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Argesan Danışmanlık A.Ş. yetkililerinden Süleyman Güler ise bünyesinde 13 şirketin olduğu Aroon Altyapı Boru ve Enerji Üretim A.Ş. firmasının İran’ın önde gelen firmalarından biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de tamamıyla üretilmeyen bir ürünü Van’da üreteceklerini söyledi. Güler, “Altyapı temiz su borusu üretecek. Yaklaşık 20 milyon Euro’luk bir yatırımla bittiğinde bin 500 kişiye istihdam sağlayacak bir firmamız. Yağmurdan dolayı temelini içerde attık. Hem bölgemiz hem ülkemiz için çok hayırlı olmasını diliyoruz. Gerçekten çok büyük bir yatırım. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucu. İki ülke arasında bir güvensizlik vardı. Biz kendi çabalarımızla valimizin başkanlığında firmaları ikna ettik. Bu beşinci firmamız. Bundan önce 4 firmamızın şuanda inşaatları devam ediyor. Yaklaşık 4 ay içerisin üretime geçmesi hedefleniyor. Hepsi bittiğinde hedef üç bin istihdamdır. Bir milyar TL’lik bir yatırım hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. İran’da ambargodan dolayı ihraç yapamıyor. Bugün organizasyonunu yaptığımız firmamızın 38 ülkeye ihracatı var. Şuanda İran’da yaptığı bazı ürünleri dünyanın birçok şehrine gönderiyor. Buradan da üretip dünyanın her yerine ihracatı gerçekleşecek. Zaten bu 5 firmamız katma değeri yüksek firmalar ve ülke ekonomimize de katma değer olarak büyük katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.
Van OSB’de düzenlenen temel atma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Erdebil eski Valisi ve Yatırım Projesi Koordinatörü Nasrullah Muhammed Fallah, Argesan Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Necmetin Çok, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile İranlı firma yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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