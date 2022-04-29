İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

İHA

İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan ve üreme döneminde avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu başladı. Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan tarihi ile başlayan av yasağı ile inci kefalleri dün akşam itibarı ile akarsulara giriş yapmaya başladıklarını söyledi. Şu anda Muradiye ilçesindeki Bendimahi Köprüsünde bulunduklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bulunduğumuz yer Van Gölü’ne 10 kilometre uzakta bir alan. Balıkların buralara kadar çıktığını görüyoruz. Bu seneki göç geçen seneki gibi aynı tarihlerde gerçekleşti. Derelerin su debileri gayet iyi. Umut ediyoruz ki sezon sonuna kadar akar sular bu şekil devam eder ve göç sağlıklı bir şekilde son bulur. Yine her yıl olduğu gibi askerleri saha da görmek bizim için çok umut verici. Erciş’te ve Muradiye’de neredeyse her 2 kilometrede bir askeri noktaların olduğunu görüyoruz. Koruma çalışmalarında emeği geçen başta Van İl Jandarma komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Erciş ve Muradiye kaymakamlığına, jandarma bot timleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Bu sene kendilerini korkutan en büyük problemin akarsulardaki debilerin düşmesi olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Çünkü geçtiğimiz sene su debilerin düşmesine bağlı olarak çok ciddi balık ölümleri ile karşılaştık. Bu sene akarsularda kontrolsüz su alımının önüne geçmemiz lazım. Her isteyen su motorunu akarsuya koyup suyu çekmeye kalkarsa balıklara maalesef su alamaz” diye konuştu.

“Trabzon’daki tezgahlara Van’dan balık gidiyor”
İnci kefalinin değerinin her geçen gün arttığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Çünkü ülkemizde balıkçılık kan ağlarken Van Gölündeki inci kefali adeta bir fener ışığı gibi parıldıyor. Bu gün Trabzon’daki tezgahlara dahi Van’dan balık gittiğini görüyoruz. İşte bu koruma çalışmalarını ortaya çıkardığı bir sonuç. Önümüzdeki yıllarda inci kefalinin değerini kat kat daha arttığını göreceğiz. Çünkü koruma çalışmaları ile beraber Van Gölü’ndeki balıkçılarının yüzü gülüyor, ağları dolu dolu geliyor. Andan ülkemizin dört bir yanına inci kefalleri dağılıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van OSB’de 20 milyon Euro’luk yatırımın temeli atıldı
YEREL HABERLER Van OSB’de 20 milyon Euro’luk yatırımın temeli atıldı
Minik ellerden doğaya anlamlı dokunuş
YEREL HABERLER Minik ellerden doğaya anlamlı dokunuş
Başkan Vekili Aydın başarılı sporcuyu ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Van Büyükşehir Belediyesi 70 mevsimlik işçi alacak
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 70 mevsimlik işçi alacak
Van’da Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Van’da Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttırıldı
Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtımı
YEREL HABERLER Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtımı
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi ...
Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van’dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içerisinde olacağız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Bahar Van’da daha güzel” Van’da 1. ...
Van’da Bakan Soylu'nun güvenlik korucularına müjdesi sevinçle karşılandı Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman; “Güvenlik korucuları Hamidiye Alayları’ndan bu yana ilk kez böylesi bir sistemle karşılaştı”
YEREL HABERLER Van’da Bakan Soylu'nun güvenlik korucularına müjdesi ...
Yamaç paraşütü tutkunları Van’da buluşuyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü tutkunları Van’da buluşuyor
Çatak'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı
YEREL HABERLER Çatak'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı
Özalp’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ yapıldı
YEREL HABERLER Özalp’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ ...
Van'da çuvallar içinde 200 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da çuvallar içinde 200 kilo toz esrar ele ...
'1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER '1. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kortej ...
Başkale’de 200 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 200 kilo esrar ele geçirildi
Van Gölü’nün inci kefalleri göç hazırlığında Akarsuların sıcaklığı göç için uygun dereceye ulaştı
YEREL HABERLER Van Gölü’nün inci kefalleri göç ...
Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk maçı
YEREL HABERLER Taraftar grubuyla basın mensupları arasında dostluk ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van’da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi
Başkale'de Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Başkale'de Kadir Gecesi idrak edildi
Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama
Van'da Kadir Gecesi'nde 455 yıllık tarihi cami doldu taştı
YEREL HABERLER Van'da Kadir Gecesi'nde 455 yıllık tarihi cami doldu ...
Van’da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.