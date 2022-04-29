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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Van Gölü için yürüyecek

İHA

Kadınlar Van Gölü için yürüyecek

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” sloganıyla 430 kilometrelik Van Gölü kıyıları yürüme etkinliğinin 8 Mayıs 2022 Pazar günü başlayacağını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Erdoğan Özel, 2015 yılından bu yana Van Gölü’nün korunarak gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması için kamuoyu oluşturma çalışmaları yaptıklarını söyledi. Derneğin 2022 yılı için önde gelen misyonlarından birinin de cinsiyet eşitliğine destek olmak olduğunu ifade eden Özel, “Bu çerçevede bu yıl gerçekleştireceğimiz tüm etkinliklerde, kadınların öncülüğüne önem vereceğiz. İlk adımı ‘Van Gölü Balığı’ avlanma yasağı konusunda kadın aktivistlerimiz ile Erciş Balık Bendinde halkı bilinçlendirme, afiş dağıtma farkındalık etkinliği yaparak başlattık. 2019 yılında Van Gölü Koruma Kanunu talebiyle Van Gölü çevresini adım adım yürüyerek farkındalık oluşturduğumuz projemize bu yıl kadın aktivistlerimiz öncülüğünde ‘Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor’ sloganıyla 15 parkura böldüğümüz 430 kilometrelik Van Gölü kıyıları yürüme etkinliğimizin ilk etabını 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da Edremit Kent Meydanı’nda proje lansmanımız ile başlatacağız. 2019 yılında yapmış olduğumuz yürüyüş sonucu ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’ çıkmasına katkıda bulunduk. Van Gölü için çok kıymetli olan eylem planı uygulanmaya devam ediyor. Bizleri çok heyecanlandıran bu projemizdeki amacımız da bundan önceki projelerimizde olduğu gibi Van Gölü’nün güzelliklerini medya desteği ile kamuoyuna duyurmak, coğrafi potansiyelimize göre henüz sahip olamadığımız turistik talebi oluşturmak ve Van Gölü’nün kirletilmemesi için toplumsal bilinç oluşturmaktır. Her etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizde de sivil halkın ve iş insanlarının desteği ile hareket etmeyi sürdürüyoruz. Bu projemizdeki destekçimiz Best Van CEO’su İrem Bayram. Bölgemiz turizmine katkısı ve toplumsal duyarlılığı için teşekkür ederiz. Proje destekçimiz İrem Bayram ve kadın aktivistlerimiz ile Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’i ziyarette bulunarak etkinliğimiz ile ilgili bilgi aktarımında bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve Van Gölü konusundaki göreve başladığı günden beri süregelen hassasiyeti için teşekkür ederiz. Tarihi bir etkinlik olarak değerlendirdiğimiz bu etkinliğimize başta kadınlar olmak üzere Van Gölü’ne değer veren herkesi bizimle yürümek üzere 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da Edremit Kent Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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