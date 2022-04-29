Düdüklü tencere bomba gibi patladı

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Van’ın Tuşba ilçesinde patlayan düdüklü tencere maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi’nde meydana geldi. Şirin Şengüller’e ait evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu büyük hasar meydana geldi.

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