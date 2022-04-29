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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

İHA

Uzmanlardan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

Ramazan Bayramı'nda artan tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bayramda yeme ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Lokman Hekim Van Hastaneleri uzmanları beslenme ve tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundular. Ramazan ayı boyunca beslenme düzeninin değişmesi ve günlük öğün sayısının düşmesinin ardından normal beslenme düzenine geçilmesiyle bir anda fazla yeme sürecine girildiğini aktaran uzmanlar, bu durumun bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabildiğine dikkat çektiler. Yeterli ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde ilke edinilmesi gerektiğini ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, “Ramazan ayında dikkatli olup sonrasında “Bir ay boyunca aç kalmışım, şimdi dilediğimi yerim” veya “Kaybettiğim enerjiyi alayım, bayram sonrası toparlarım” gibi düşüncelerle yiyeceklere saldırmamak gerekir” dedi.
Genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının bu döneme denk geldiğine dikkat çeken Budak, “Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, ishal, midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilmektedir. Bayram sabahı aileyle yapılacak o güzel kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda ilkelerine dikkat edilmelidir. Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz. Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemelidir. Ancak Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir, sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır” ifadelerini kullandı.
Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılması gerektiğini belirten Budak, “Hafif, az yağlı, az şekerli yemekler ve tatlılar yapılmalıdır. Bayramların vazgeçilmezi dost, arkadaş, aile ziyaretleri sırasında her gidilen yerde ikram edilen tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın. İkramları reddetmek konusunda sıkıntı yaşıyorsanız her gittiğiniz yerde minimum miktar tüketmeye çalışın. Bir porsiyonda 3 baklava var ise 1 tanesini tüketin. Böylece kimseyi kırmazsınız ve sizde zor durumda kalmazsınız. Bunun yanında mümkün olduğunca hareket ederek aldığınız fazla kalorileri yakmaya çalışın .Ancak oruç tutulan bir aylık bir süre ardından bu sıcak günlerde hareket yapmak adına sağlığınızı bozmayın ve dozu iyi ayarlayın. Sabah ve akşam 30 dakikalık yürüyüşler size destek olacaktır. Sebze meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın. Aralarda da meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık gibi sebzeler ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır. Sıcak yaz günlerinde sıvı ihtiyacı, oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,53 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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