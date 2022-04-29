Edremit’te bayram öncesi denetim

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise gerekli uyarılarda bulunuyor. Tatlı tüketiminin zirveye çıktığı bayramlarda yapılan denetimlerin halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu göz önünde bulunduran ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin toplatılması, iş yerlerinin teknik ekiplerce ilaçlanması, üretim alanlarında açıkta bulunan pencere ve kapılara sineklik takılması gibi konularda gerekli uyarıları yaparak, eksikliklerin tespit edildiği konularla ilgili form doldurmayı ihmal etmiyor.

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