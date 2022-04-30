Van’da trafik kazası: 3 yaralı

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Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Canik Petrol’ün yanında meydana geldi. Zeki Aslantosun yönetimindeki 05 ABY 119 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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