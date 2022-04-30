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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Canik Petrol’ün yanında meydana geldi. Zeki Aslantosun yönetimindeki 05 ABY 119 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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