Van Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür-sanat takvimini yayınladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında yine birbirinden güzel kültürsanat etkinliklerini Vanlılar ile buluşturacak.
Van Büyükşehir Belediyesi hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültürsanat takvimiyle şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sanat sergileri ve kadın programları düzenlenecek.
Ayrıca Mayıs ayı içersin de Van’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Van Valiliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteğiyle 1922 Mayıs 2022 tarihinde fotoğraf maratonu yarışması yapılacak.
Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlar için şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.