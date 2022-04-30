Erciş’te emniyet kemeri uygulaması

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Van’ın Erciş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Bayramınız kemerli olsun’ mottosuyla 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen denetime, Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, jandarma ve polis katıldı.

Emniyet kemerinin önemi hakkında sürücülerin bilgilendirildiği denetimlerde, sürücülere broşür, çocuklara ise kırmızı düdük hediye edildi.

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