Muradiye’de trafik denetimi

Van’ın Muradiye ilçesinde Ramazan Bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Muradiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa trafik uygulaması denetimi başlatıldı. Trafik denetim ve uygulamasına katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, sürücülere emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Savar, "Tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı öncesinde uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' mottosu ile farkındalık oluşturmak için böyle bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekiplerimiz tarafından sürücüler ayrıca bilgilendirildi" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar’a İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı eşlik etti.

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