Van Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bilendi

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Vanspor Kadın Futbol Takımı'nı 70 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunda müsabakalar devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve namağlup şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, bu sezon oynadığı 9 maçı kayıpsız geçerek, şampiyonluk karşılaşması öncesinde önemli bir 3 puan elde etti. İŞGEM Semt Sahasında Vanspor Kadın Futbol Takımı'nı konuk eden Van Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibini 70 gibi farklı bir skorla yenerek sahadan 3 puan ile ayrıldı. Bu skorla puanını 21'e yükselten kırmızısiyahlılar, 7 Mayıs Cumartesi günü İpekyolu Belediyespor Kadın Futbol takımı ile oynayacağı maçta, galibiyet veya beraberlik durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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