Bahçesaray'a mayıs karı

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Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı VanBahçesaray kara yolunda sürücüler araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 20 günlük çalışma sonucu Van-Bahçesaray yolu 17 Nisan'da ulaşıma açıldı. Bahçesaray ilçesinde mayıs ayının ilk gününde kar yağdı. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçeraray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-01 11:05:34



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