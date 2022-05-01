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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

İHA

Vali Bilmez’den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “Bütün ülkelerde birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi vatandaşlarımızın barışçı ve demokratik yollarla hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs, ülkemizde 2008 Nisan ayında ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanması kabul edilmiş ve 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Değişik görüş ve düşüncelerin emeğin kutsallığı etrafında birleştiği özel bir gün olan, alın terinin, beden gücünün, göz nurunun, hakkın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına kutlanmaktadır.
Şüphesiz ki emek, insan yaşamında yer alan en yüce değerlerden biridir. Üretim faktörleri içinde yeri en zor doldurulan, en değerlisi emektir. Bizler, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetini esas olan bir kültüre ve inanca sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü barış, hoşgörü ve kardeşliğin egemen olduğu, bütün işçi ve emekçi vatandaşlarımızın demokratik ve barışçı yollarla haklarını aramalarının simgesi olarak kutluyor, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm kardeşlerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine kan ve gözyaşından arınmış, barış ve huzur içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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