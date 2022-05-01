Başkan Akman’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özverili çalışmalarıyla ülkenin gelişme ve kalkınma hamlesine büyük katkı sağlayan tüm işçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ettiğini söyledi.

‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; emeğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin timsali olan işçilerin bayramı olan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Bugün, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin alın terinin ne kadar değerli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz” dedi.

En kutsal kazancın alın teri ile yapılan kazanç olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde görev yapan işçi kardeşlerimin bayramını tebrik ediyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

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