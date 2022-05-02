Erciş'te pandemisiz ilk Ramazan Bayramı namazı

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Van’ın Erciş ilçesinde iki yıl aradan sonra pandemisiz Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Korona virüs önlemlerinin büyük oranda kalkmasının ardından Ercişli vatandaşlar 2 yılın ardından bayram namazını sosyal mesafesiz kıldı. Sabahın erken saatlerinde Kara Yusuf Paşa Camii'ni dolduran Müslümanlar iki yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak bayram namazını kıldılar. Kılınan bayram namazının ardından cemaat cami içinde ve dışında bayramlaştılar.

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