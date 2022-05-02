Mini konserinde çocuklara piyanosuna taktığı şekerleri ikram etti



Barış KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, geçen yıl pandemi sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda çocuklar için evinin bahçesinde ağaçlara şeker asan 3 çoçuk babası müzisyen Bülent Keser (46), bu kez de çocuklara piyanosuna taktığı şekerleri ikram edip, mini bir konser verdi.

Van'ın Erciş İlçesinde geçen yıl 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'na denk gelen pandemi sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlı 14 yaş altı çocuklar için evinin önündeki ağaçlara bayram şekeri asan 30 yıllık müzisyen Bülent Keser, bu kez de bayram için gelen çocuklara, evinin önünde çaldığı piyanosu ile mini bir konser verip, müzik aletine taktığı şekerleri ikram etti. Şaşıran çocuklar, önce piyano aletine bağlı askıdaki bayram şekerleri aldı, sonra Keser'in kendileri için verdiği mini konser eşliğinde eğlendi.

Bülent Keser, "Geçen yıl pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Çocukların bayram şekeri için ev ziyaretleri yaptıklarında iletişim kurmamak adına ağaçlara iple şekerler astım. Bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla beraber 'farkındalık nasıl yapabilirim, çocukları nasıl eğlendirebilirim' diye aklıma böyle bir fikir geldi. Ben de geçtiğimiz yıl rahat bir şekilde şeker toplayamayan çocuklara böyle bir sürpriz yaparak, onları mutlu etmek istedim. Kendi piyanoma iplere bağlı şekerler astım. Bayramlaşmaya gelen çocuklar şekerlerini iplerden koparıp alırken, ben de onlar için konser verdim. Çocuklar şeker aldıktan sonra müzik eşliğinde eğleniyor" dedi.

Bayram şekeri almaya gelen Sıla Nur Öncel ise,"Bayramlaşmaya gelince piyanoya asılı şekerleri görünce çok şaşırdım. İplere asılı şekerlerden koparıp aldık. Biz de müzik eşliğinde eğlenip, oyunlar oynadık. Çok mutlu olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-05-02 10:28:25



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