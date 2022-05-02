Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

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Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ilçede bulunana şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu. Ardından ilçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek görevdeki personeller ile bayramlaştı.

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