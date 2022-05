Van’daki Trabzonspor taraftarlarının kutlamaları devam ediyor

Van’da Trabzonspor taraftarları, Trabzonspor’un ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle kentte kutlamalara devam ediyor.

Süper Lig'de uzun bir süre liderliğini sürdüren ve en yakın rakibiyle hafta başında arasında 11 puan fark olan Trabzonspor, 35. haftada sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 22 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Van Trabzonspor Taraftarlar Derneği öncülüğünde kentin değişik ilçelerinden gelerek bir araya toplanan Trabzonspor taraftarları, kemençe eşliğinde doyasıya eğlenerek şampiyonluğu kutladılar. Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkına akın eden Trabzonspor taraftarları, burada takımlarının şampiyonluğunu kutladılar. Daha sonra kemençe eşliğinde horon oynayıp doyasıya eğlendiler. Eğlence kolbaşı şovla sona erdi.

Van Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Erhan Öner, “38 yıllık hasret sona erdi çok şükür. Bugün burada şampiyon olduk. Biz her yer Trabzon, bize Van da Trabzon" dedi.

Kendisinin Vanlı olduğu ve Trabzonsporu tuttuğu ifade eden Ahmet Akdağ isimli taraftar da "Duygularımı anlatamayacağım çünkü 38 senedir bu günü bekliyorduk. Gerçekten şu an çok çok mutluyum. Yani utanmasam ağlayacağım. Ben İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Doğma büyüme de Trabzonsporluyum. Şu an sevinçten ağlayabilirim. Rabbime şükürler olsun bu günleri bize nasip ettiği için" ifadelerini kullandı.

