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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ederken, ihbar üzerine belirlenen 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel eğitimli köpekler Zeus ve Irmak ile arama yapıldı. Aramalarda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-05-02 13:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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