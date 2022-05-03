Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.

Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi’nde seyir halinde olan bir sürücü, kara yolundan geçen 3 ayıyı görüntüledi. Bölgedeki Tendürek Dağı’nda yaşadıkları değerlendirilen ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Yolun karşısına geçen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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