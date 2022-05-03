Ters laleler büyülüyor

Van'ın Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesinde içinde bir türbenin de bulunduğu mezarlıkta yetişen ters laleler ziyaret edenleri büyülüyor.

Ters laleler özellikle Van, Hakkari ve Şırnak dağlarında yetişiyor. Gevaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve bin 61 nüfuslu Aydınocak Mahallesi'nde de mezarlık içerisinde açılan ters laleler, doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Mezarlıkta yetişen ters laleler, rengarenk görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

15 günlük ömrü olan ters laleleri görüntülemeye gelen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Baharın gelmesiyle beraber doğa da güzelliklere bürünüyor. Şuan Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'ndeyiz. Ters laleler bütün mezarlığı doldurdu. Mahalle sakinleri de bu çiçeklere sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bu çiçekler endemik olduğu için koparmanın cezası 109 biç 593 liradır. Lütfen kimse koparmanın, korundukça da çoğalıyorlar" dedi.

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