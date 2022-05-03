Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da İran sınırının sıfır noktasındaki en ücra bölgelere enerjideki aksamanın yaşanmaması amacıyla zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz şekilde yaralanmaları için Ramazan Bayramı sürecinde de 24 saat esasına göre bir mesai harcıyor. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kırsal alana hareket eden ekipler, iş güvenliğini alarak direklere tırmanıyor. Sınırın en ücra yerleşim bölgelerine dahi en iyi hizmeti götürmek için canla başla çalışan ekipler, oluşan arızayı kısa sürede onararak zorlu bir görevi başarıyla yerine getiriyor. Ekiplerin bayram gününde de kesintisiz enerji mesaisinde olması vatandaşlardan takdir topladı.



“Tek amacımız kesintisiz enerji hizmeti”

İHA muhabirine konuşan Saray Arıza Onarım Bakım (AOB) Şefi Okan Tezel, ekip arkadaşlarıyla birlikte İran sınırının sıfır noktasında yoğun bir bayram mesaisinde olduklarını belirtti. Tek amaçlarının kesintisiz enerji için vatandaşa kaliteli bir hizmet vermek olduğunu ifade eden Şef Tezel, bunun için de bayram ve özel gün dinlemeksizin, 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tezel, herkese Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi dileklerde bulundu.

İran sınırının sıfır noktasına bayram mesaisi yaptıklarını dile getiren AOB Personeli Adar Fidan, herkes bayram sevinci yaşarken, kendilerinin ise kesintisiz bir enerji hizmeti verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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