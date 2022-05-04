Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

DHA

Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN Valiliği, 3 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin Twitter'da geçen yıl paylaşıldığını ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Van Valiliği, Türkiye'ye kaçak giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı sosyal medya hesaplarından 3 Mayıs'ta paylaşılan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin, 4 Mayıs 2021'de '@rusentakva' isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız, Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" denildi. 
Güvenlik birimleri tarafından 2022 yılı içinde illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan toplam 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan Organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Nitekim defaatle ifade edildiği gibi illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-05-04 11:39:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gevaş’ta maskesiz mesafesiz bayram sevinci
YEREL HABERLER Gevaş’ta maskesiz mesafesiz bayram sevinci
Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı
Kesintisiz enerjinin kahramanları bayram mesaisinde İran sınırının sıfır noktasında yoğun bayram mesaisi
YEREL HABERLER Kesintisiz enerjinin kahramanları bayram ...
Ters laleler büyülüyor
YEREL HABERLER Ters laleler büyülüyor
Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi
Erciş’te bayramlaşma mesaisi
YEREL HABERLER Erciş’te bayramlaşma mesaisi
Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi
Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ...
Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
Van’daki Trabzonspor taraftarlarının kutlamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van’daki Trabzonspor taraftarlarının kutlamaları ...
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Van'ın İran sınırında 101 Afgan kaçak yakalandı
YEREL HABERLER Van'ın İran sınırında 101 Afgan kaçak yakalandı
Van’da 101 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 101 düzensiz göçmen yakalandı
İpekyolu Kaymakamı Aydın’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aydın’dan bayram mesajı
İpekyolu'nda bayram temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu'nda bayram temizliği
Muradiye’de bayramlaşma programı
YEREL HABERLER Muradiye’de bayramlaşma programı
Başkan Akman’ın Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın Ramazan Bayramı mesajı
2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı
YEREL HABERLER 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma ...
Mini konserinde çocuklara piyanosuna taktığı şekerleri ikram etti
YEREL HABERLER Mini konserinde çocuklara piyanosuna taktığı ...
Erciş'te pandemisiz ilk Ramazan Bayramı namazı
YEREL HABERLER Erciş'te pandemisiz ilk Ramazan Bayramı namazı
İnci kefali için bayramda da gece gündüz denetim
YEREL HABERLER İnci kefali için bayramda da gece gündüz denetim
Van’da ‘resmi bayramlaşma’ programı
YEREL HABERLER Van’da ‘resmi bayramlaşma’ programı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.