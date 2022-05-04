Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN Valiliği, 3 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin Twitter'da geçen yıl paylaşıldığını ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Van Valiliği, Türkiye'ye kaçak giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı sosyal medya hesaplarından 3 Mayıs'ta paylaşılan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin, 4 Mayıs 2021'de '@rusentakva' isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız, Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

Güvenlik birimleri tarafından 2022 yılı içinde illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan toplam 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan Organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Nitekim defaatle ifade edildiği gibi illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-05-04 11:39:24



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