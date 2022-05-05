Van’ın ilk imar yönetmeliği yürürlüğe girdi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kentin ilk imar yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayan, 9 bölüm ve 63 maddeden oluşan yönetmelikle kaçak yapıların önüne geçilmesi hedeflenirken, kentin daha modern ve estetik bir yapıya kavuşması sağlanacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan yönetmelik, Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor. Kentteki yapı, yol ve diğer alanlarda yapılan çalışmaları düzenleyen yönetmelikle birlikte, yapılaşmadan yol ve diğer tüm çalışmaların daha düzenli ve programlı bir şekilde yapılması sağlanacak.

Göreve başladıklarından bu yana kentin faydasına olacak birçok ilke imza attıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaklaşık 2 yıllık titiz bir çalışmanın ardından kentin ilk imar yönetmeliğinin hazırlandığını söyledi. Bu süre zarfından görev alan herkese teşekkür eden Vali Bilmez, yeni imar yönetmeliğinin modern bir şehir olma anlamında fayda sağlayacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Van YYÜ, Harita Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği ile ilgili kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.