Kaybolduktan 67 saat sonra bulunan Tarık, yoğun bakımdan çıktı



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)KARS'ta hayvan otlatmaya gittiği araziden dönerken kaybolan ve 67 saat sonra bir çoban tarafından kayanın dibinde yatarken bulunan Tarık Altun (12), yoğun bakımdan normal servise alındı. Tarık Altın'un babası Oktay Altun, oğlunun yağmurda yolunu şaşırıp kaybolduğunu söyledi.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde oturan Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs sabahı kuzenleriyle hayvan otlatmak gitti. Eve dönmek için kuzenlerinin yanından ayrılan Tarık, kayboldu. Aile saat 17.00 sıralarında Jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede jandarma ve JAK timleri, AFAD, UMKE ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile vatandaşlar arama çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde saat 12.00 sıralarında Altun, bir kayanın dibinde uyurken bulundu. Altun, Kars'ta yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Altun'un, bugün çıkarıldığı normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Başhekim Dr. Kamil Yavuzer, Kars'taki ilk müdahalenin ardından Tarık Altun'un Van'a sevk edildiğini söyledi. Başhekim Yavuzer, "Bugüne kadar hastamızı çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ediyorduk. Bize ilk geldiğinde uzun süreli su içmeme veya gıda alamamaya bağlı bir klinik tabloyla beraber özellikle böbrek değerlerinin de etkilendiği bir klinik tabloyla biz hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Hastamız yoğun bakımda gerekli gıda ve sıvı takviyesi yapıldıktan sonra düzeldi. Bugün itibariyle artık hastamızı yoğun bakımdan, servise aldık. Hastamızın çok şükür bilinci açık, durumu iyi. Şu an serviste takibini yapıyoruz. Bir iki gün daha burada takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" dedi.

'OĞLUM YAĞMURDA YOLUNU ŞAŞIRMIŞ'

Baba Oktay Altun ise çocuğunun bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayvanları otlatmaya giden oğlunun dönüş yolunda yağmur nedeniyle yolunu şaşırdığını belirten Altun, "Çocuğum 4 gün boyunca kayboldu. Aramalarla 4 gün sonra sağ salim çocuğumuzu bulduk. Şuan da hayatı tehlikesi yok ve durumu iyi. Allah'a şükürler olsun bulduk çocuğumuzu. Bütün kamu çalışanlarına ve arama çalışmalarında bize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuğumun bulunması için herkes seferber oldu ve sağ salim çocuğumu kayalığın dibinde buldular. Çocuğum benimle konuşuyor. Nasıl kaybolduğunu anlattı bana. Bana, "Baba ben yukarıdan gelirken, yağmur bastırdı bende yolumu şaşırdım" dedi. Durumu şuan da çok iyi" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-05-05 15:35:34



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