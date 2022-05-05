Çaldıran’da 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında çuval içerisine gizlenmiş 91 kilo 500 eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2022 günü saat 04.40 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6.Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar esnasında çuval içerisine gizlenmiş 91 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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