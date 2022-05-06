Vali Bilmez: “Türkiye’de imar yönetmeliğine sahip nadir belediyelerden bir tanesi olduk”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, imar yönetmeliğinin kentin imarına ve şehirleşmesine ciddi katkı sunacağına inandığını belirterek, “Türkiye’de imar yönetmeliğine sahip nadir belediyelerden bir tanesi olduk” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Van’ın imar yönetmeliği kentin daha modern ve estetik bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayan, 9 bölüm ve 63 maddeden oluşan yönetmelikle kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi planlanırken, daha düzenli bir şehirleşme için atılan önemli adımlardan biri oldu. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kentin ilk imar yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Bilmez, yönetmeliğin Van’ın şehirleşmesine katkı sağlayacağını belirterek, katkı sağlayan paydaş kurumlara teşekkür etti.

İmar yönetmeliğinin modern şehirleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “İmar yönetmelikleri il sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapılaşma anlamında son derece önemlidir. Projelendirme ve denetime ilişkin esasları da belirleyen imar yönetmeliği daha düzenli ve programlı bir şehirleşme açısında da önem arz etmektedir. Van Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ilimizin ilk imar yönetmeliği Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe girdi. Böylece Van Büyükşehir Belediyesi de Türkiye’de imar yönetmeliğine sahip nadir belediyelerden bir tanesi oldu. Bu yaklaşık olarak 2 yıllık bir süreçtir. Bu süreçte imar yönetmeliğinin hazırlanmasında ciddi katkı sunan paydaşlarımız var. Bunlardan Van YYÜ Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri ciddi katkı sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün teknik personeli buna katkı sağladı. Harita Mühendisleri Odası buna ciddi bir katkı sundu. Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği bu çalışmamıza çok ciddi katkı sundular. Bizler bütün paydaşların mutabakatıyla bazı kritik hususları karara bağladık” dedi.

Düzenli şehirleşmenin sağlanması ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi noktasında imar yönetmeliklerinin hayati önem taşıdığını belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“İmar yönetmeliğinin kentimizin imarına ve şehirleşmesine ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Sektörde faaliyet yürüten hem kurumlarımız, hem şirketlerimiz, hem şahıslar için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediyemizin İmar Dairesi Başkanlığı, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçemizin imar birimleri ve paydaş meslek odalarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte bizlere ferdi olarak da katkı sunan kişilere de şahsım ve Van halkı adına teşekkür ediyorum. Tekrar İmar yönetmeliğinin kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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