Mayıs ayında kar yağışı

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Van’ın Başkale ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Başkale genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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