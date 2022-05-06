Yaylada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)- VAN'da pancar toplamaya gittikleri yaylada aniden bastıran yağmurdan etkilenen 12 kişiden 2 çocuk kayboldu. Ekipler, çocukları buldukları yayladaki 12 kişiyi sağlık kontrollerinin ardından mahallelerine bıraktı.

Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi Badıgüle Yaylası'na pancar toplamaya çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi, ani yağmur ve soğuk havadan etkilendi. Gruptan 2 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, kayıp 2 çocuğu, yayladakilerin yakınlarında buldu. Ekipler, 12 kişiyi de sağlık kontrolünden geçirip araçlara alarak yaşadıkları mahalleye bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-05-06 16:33:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.