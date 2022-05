Gevaş’ta minibüsçüler kontak kapattı

Van’ın Gevaş ilçesinde 113 minibüs şoförü, kent merkezinde kendilerine yer verilmemesine tepki göstererek kontak kapattı.

Gevaş’ta sabah saatlerinden itibaren servise çıkmayan minibüsçüler, durakta toplanarak seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Minibüsçüler adına bir açıklama yapan Kooperatif Başkanı İhsan Turacı, amaçlarının halkı mağdur etmek değil, yıllardır yaşadıkları sıkıntıdan dolayı seslerini yetkililere duyurmak olduğunu söyledi. Turacı, “Bizim Van merkezde bir yerimiz vardı ancak oraya gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda otogarda bize yer verilmiş ancak burası kent merkezine uzak olduğundan dolayı halkımız mağdur edilmiştir. Gevaş’ın bir mahallesinden 5 kişilik bir ailenin Van’a gidişgelişi 280 TL’ye mal oluyor. Bu da halkımız açısından büyük bir ekonomik sorundur. Ayrıca Akdamar ve diğer turizm yerlerine sürekli turist akını olan bir ilçede ulaşım sorununun olmaması lazım. Yine çevre illerden gelen minibüsler, bizim güzergahımızdaki yolcuları korsan taşıyorlar. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Biz minibüsçüler, kent merkezinden bir yer verilmeyene kadar kontak açmama kararı aldık” dedi.



“STK ve siyasilerden destek”

Bazı STK ve siyasi parti temsilcileri de kooperatif binasına gelerek minibüsçülere destek verdi. Minibüsçülerin haklı davasında her daim yanlarında olacaklarını açıklayan Gevaş Şoförler Cemiyeti Başkanı Abdullah Yıldız, “Sadece minibüsçüler değil tüm ilçe halkı olarak bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yıllardır devam eden bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Bizler de minibüsçü kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İhsan Yıldız da, “Gevaş Minibüsçüler Kooperatifinin bugün yapmış olduğu kontak kapatma grevine katılım sağlayıp, sorun ve problemlerini dinleme olanağı bulduk. Özellikle Van merkezde kendileri için ve yolcuların daha rahat erişebilecekleri bir yer tahsis edilmesini talep etmişlerdir. Bu suretle yolcuların fazladan şehir içi araçlara para vermeyecek olmaları ve de kendileri yolcu çeşitliliğinden yararlanacak olmaları önemli. Esnaf arkadaşlarımızın sorunlarına karşılıklı halkı da zor durumda bırakmayacak ve esnafımıza az da olsa rahatlık sağlayacak bir çözümün olması için gerekli çalışmanın yapılması en önemli beklentimizdir. Karşılıklı olarak kimsenin mağduriyet yaşamaması ve bu sorunları bir an önce çözüme kavuşturulması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.

